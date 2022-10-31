Вартістю 2,3 млрд гривень. АРМА передали активи великого підприємства хімпрому

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора в управління АРМА передано заарештовані корпоративні права підприємства – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України – на загальну суму понад 2,3 млрд гривень. Також передано понад 30 об'єктів нерухомості цього підприємства.

За даними слідства, протягом 2011-2017 років суспільство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позички та укладених до них додаткових угод із пов'язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів США позички для забезпечення фінансових потреб підприємства.

На момент укладання угод та отримання позичок власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

Встановлено, що під виглядом позичок суспільство отримало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не збиралося повертати разом із відсотками за їх користування. Воно не сплатило податок на прибуток на загальну суму майже 2,2 млрд грн. Раніше директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.