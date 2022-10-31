Стоимостью 2,3 млрд гривен. АРМА передали активы крупного предприятия химпрома

По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права предприятия – одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины – на общую сумму более 2,3 млрд гривен. Также передано более 30 объектов недвижимости этого предприятия.

По данным следствия, в течение 2011-2017 годов общество, специализирующееся на производстве нефтехимической и химической продукции, на основании соглашений о предоставлении ссуды и заключенных к ним дополнительных соглашений со связанной кипрской компанией получило более 800 млн долларов США ссуды для обеспечения финансовых потребностей предприятия.

На момент заключения сделок и получения ссуд владельцем общества была одна из крупнейших российских нефтяных компаний, конечным бенефициарным владельцем которой был российский олигарх.

Установлено, что под видом ссуд общество получило безвозвратную финансовую помощь, которую его руководство не собиралось возвращать вместе с процентами за их пользование. Оно не уплатило налог на прибыль на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Ранее директору общества уведомлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.