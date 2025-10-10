Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС, - "Укрметалургпром"

Вартість залізничних перевезень залізної руди територією України нині є вищою, ніж у країнах Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив голова об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, після масштабного підвищення тарифів у 2022 році українські залізничні перевезення втратили свою конкурентну перевагу.

"Фактична вартість доставки руди в Україні уже не нижча, а подекуди навіть вища, ніж у Євросоюзі", - зазначив Каленков.

Він також надав детальні розрахунки фактичної вартості транспортування залізної руди по двох маршрутах - від українського кордону до польського порту Гданськ через Польщу та через Словаччину.

За цими даними, перевезення руди у вагоні ЦТЛ "Укрзалізниці" до кордону з Польщею коштує 13,9 долара за тонну. Для порівняння: транспортування цього самого обсягу вагонами RTS Cargo територією Польщі на аналогічну відстань близько 800 кілометрів до Гданська обходиться у 12,3 долара за тонну.

Аналогічна ситуація спостерігається і на маршруті до кордону зі Словаччиною: вартість доставки руди територією України становить 16,5 долара за тонну, тоді як перевезення вагонами BUDAMAR LOGISTICS по території Словаччини та Польщі на подібну відстань - лише 10,1 долара за тонну.

У розрахунках враховано всі складові вартості - локомотивна, вагонна, та оплата за користування інфраструктурою. В Україні ця сума включає залізничний тариф і плату за користування вагонами ЦТЛ.

В "Укрметалургпромі" зазначають: така різниця у тарифах суттєво знижує конкурентоспроможність українських експортерів руди. За нинішніх умов війни, високих енергетичних витрат і логістичних обмежень додаткове навантаження на промисловість може мати негативний вплив на виробництво та експортну активність підприємств.