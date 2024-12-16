Вартість навчання в українських вишах у 2024 році: що потрібно знати абітурієнтам

Фото: вартість навчання на бакалавраті в Україні (GettyImages)

Українські абітурієнти отримали доступ до актуальних даних про середню вартість навчання за контрактом для здобуття ступеня бакалавра. Оновлена інформація охоплює різноманітні спеціальності та допоможе вступникам та їхнім батькам зробити зважений вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Osvita.ua.

Грантова підтримка Абітурієнти, які складуть два предмети НМТ із результатами понад 150 або 170 балів, можуть отримати державний грант для покриття частини чи повної вартості навчання. Середня вартість навчання на бакалавра в українських вишах за спеціальностями Середня вартість навчання за спеціальностями: Аграрні науки та продовольство Агрономія - 22 333 гривень;

- 22 333 гривень; Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство - 23 064 гривень;

- 23 064 гривень; Лісове господарство - 23 298 гривень;

- 23 298 гривень; Садово-паркове господарство - 22 608 гривень. Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування - 31 115 гривень;

- 31 115 гривень; Будівництво та цивільна інженерія - 22 994 гривень;

- 22 994 гривень; Геодезія та землеустрій - 24 553 гривень. Біологія Біологія та біохімія - 26 004 гривень. Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Електроніка - 24 208 гривень;

- 24 208 гривень; Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка - 24 932 гривень. Журналістика Журналістика - 33 741 гривень. Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення - 37 848 гривень;

- 37 848 гривень; Комп’ютерні науки - 36 942 гривень;

- 36 942 гривень; Кібербезпека та захист інформації - 35 983 гривень. Культура і мистецтво Дизайн - 33 207 гривень;

- 33 207 гривень; Музичне мистецтво - 42 658 гривень;

- 42 658 гривень; Сценічне мистецтво - 40 300 гривень. Міжнародні відносини Міжнародні економічні відносини - 35 238 гривень;

- 35 238 гривень; Міжнародне право - 39 134 гривень. Охорона здоров’я Медицина (магістр) - 46 065 гривень;

- 46 065 гривень; Стоматологія (магістр) - 48 691 гривень.