Стоимость обучения в украинских вузах в 2024 году: что нужно знать абитуриентам

Фото: стоимость обучения на бакалавриате в Украине (GettyImages)

Украинские абитуриенты получили доступ к актуальным данным о средней стоимости обучения по контракту для получения степени бакалавра. Обновленная информация охватывает различные специальности и поможет поступающим и их родителям сделать взвешенный выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.

Грантовая поддержка Абитуриенты, которые сдадут два предмета НМТ с результатами более 150 или 170 баллов, могут получить государственную грант для покрытия части или полной стоимости обучения. Средняя стоимость обучения на бакалавра в украинских вузах по специальностям Средняя стоимость обучения по специальностям: Аграрные науки и продовольствие Агрономия - 22 333 гривен;

- 22 333 гривен; Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство - 23 064 гривен;

- 23 064 гривен; Лесное хозяйство - 23 298 гривен;

- 23 298 гривен; Садово-парковое хозяйство - 22 608 гривен. Архитектура и строительство Архитектура и градостроительство - 31 115 гривен;

- 31 115 гривен; Строительство и гражданская инженерия - 22 994 гривен;

- 22 994 гривен; Геодезия и землеустройство - 24 553 гривен. Биология Биология и биохимия - 26 004 гривен; Электроника, автоматизация и электронные коммуникации Электроника - 24 208 гривен;

- 24 208 гривен; Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника - 24 932 гривен. Журналистика Журналистика - 33 741 гривен. Информационные технологии Инженерия программного обеспечения - 37 848 гривен;

- 37 848 гривен; Компьютерные науки - 36 942 гривен;

- 36 942 гривен; Кибербезопасность и защита информации - 35 983 гривен. Культура и искусство Дизайн - 33 207 гривен;

- 33 207 гривен; Музыкальное искусство - 42 658 гривен;

- 42 658 гривен; Сценическое искусство - 40 300 гривен. Международные отношения Международные экономические отношения - 35 238 гривен;

- 35 238 гривен; Международное право - 39 134 гривен. Здравоохранение Медицина (магистр) - 46 065 гривен;

- 46 065 гривен; Стоматология (магистр) - 48 691 гривен.