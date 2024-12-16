Стоимость обучения в украинских вузах в 2024 году: что нужно знать абитуриентам
Украинские абитуриенты получили доступ к актуальным данным о средней стоимости обучения по контракту для получения степени бакалавра. Обновленная информация охватывает различные специальности и поможет поступающим и их родителям сделать взвешенный выбор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.
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Абитуриенты, которые сдадут два предмета НМТ с результатами более 150 или 170 баллов, могут получить государственную грант для покрытия части или полной стоимости обучения.
Средняя стоимость обучения на бакалавра в украинских вузах по специальностям
Средняя стоимость обучения по специальностям:
Аграрные науки и продовольствие
- Агрономия - 22 333 гривен;
- Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство - 23 064 гривен;
- Лесное хозяйство - 23 298 гривен;
- Садово-парковое хозяйство - 22 608 гривен.
Архитектура и строительство
- Архитектура и градостроительство - 31 115 гривен;
- Строительство и гражданская инженерия - 22 994 гривен;
- Геодезия и землеустройство - 24 553 гривен.
Биология
- Биология и биохимия - 26 004 гривен;
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
- Электроника - 24 208 гривен;
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника - 24 932 гривен.
Журналистика
- Журналистика - 33 741 гривен.
Информационные технологии
- Инженерия программного обеспечения - 37 848 гривен;
- Компьютерные науки - 36 942 гривен;
- Кибербезопасность и защита информации - 35 983 гривен.
Культура и искусство
- Дизайн - 33 207 гривен;
- Музыкальное искусство - 42 658 гривен;
- Сценическое искусство - 40 300 гривен.
Международные отношения
- Международные экономические отношения - 35 238 гривен;
- Международное право - 39 134 гривен.
Здравоохранение
- Медицина (магистр) - 46 065 гривен;
- Стоматология (магистр) - 48 691 гривен.
Напомним, что ведущий рейтинг Times Higher Education объявил результаты THE Online Learning Rankings 2024, определяющего университеты с лучшей онлайн-подготовкой студентов. Среди украинских вузов лидером стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".