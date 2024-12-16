ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стоимость обучения в украинских вузах в 2024 году: что нужно знать абитуриентам

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 14:18
UA EN RU
Стоимость обучения в украинских вузах в 2024 году: что нужно знать абитуриентам Фото: стоимость обучения на бакалавриате в Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские абитуриенты получили доступ к актуальным данным о средней стоимости обучения по контракту для получения степени бакалавра. Обновленная информация охватывает различные специальности и поможет поступающим и их родителям сделать взвешенный выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.

Грантовая поддержка

Абитуриенты, которые сдадут два предмета НМТ с результатами более 150 или 170 баллов, могут получить государственную грант для покрытия части или полной стоимости обучения.

Средняя стоимость обучения на бакалавра в украинских вузах по специальностям

Средняя стоимость обучения по специальностям:

Аграрные науки и продовольствие

  • Агрономия - 22 333 гривен;
  • Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство - 23 064 гривен;
  • Лесное хозяйство - 23 298 гривен;
  • Садово-парковое хозяйство - 22 608 гривен.

Архитектура и строительство

  • Архитектура и градостроительство - 31 115 гривен;
  • Строительство и гражданская инженерия - 22 994 гривен;
  • Геодезия и землеустройство - 24 553 гривен.

Биология

  • Биология и биохимия - 26 004 гривен;

Электроника, автоматизация и электронные коммуникации

  • Электроника - 24 208 гривен;
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника - 24 932 гривен.

Журналистика

  • Журналистика - 33 741 гривен.

Информационные технологии

  • Инженерия программного обеспечения - 37 848 гривен;
  • Компьютерные науки - 36 942 гривен;
  • Кибербезопасность и защита информации - 35 983 гривен.

Культура и искусство

  • Дизайн - 33 207 гривен;
  • Музыкальное искусство - 42 658 гривен;
  • Сценическое искусство - 40 300 гривен.

Международные отношения

  • Международные экономические отношения - 35 238 гривен;
  • Международное право - 39 134 гривен.

Здравоохранение

  • Медицина (магистр) - 46 065 гривен;
  • Стоматология (магистр) - 48 691 гривен.

Напомним, что ведущий рейтинг Times Higher Education объявил результаты THE Online Learning Rankings 2024, определяющего университеты с лучшей онлайн-подготовкой студентов. Среди украинских вузов лидером стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

Читайте РБК-Украина в Google News
НМТ Вузы
NEWS
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных