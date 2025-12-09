Вартість долара і євро зросла на 3-5 копійок в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 9 грудня зріс на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро підріс на 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 9 грудня середній курс продажу долара збільшився на 5 копійок порівняно з 8 грудня і становить 42,42 гривні, курс євро зріс на 3 копійки - до 49,45 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,87 гривні (+0,03 гривні), євро - по 48,86 гривні (+0,04 гривні).
На міжбанку внаслідок торгів 8 грудня курс долара перебував на рівні 41,15 - 42,18 гривні за долар (купівля-продаж), що на 16-17 копійок вище за закриття торгової сесії 5 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,08-49,10 гривень, що на 15-16 копійок вище за курс 5 грудня.
4 грудня Національний банк опублікував Макроекономічний та монетарний огляд (грудень 2025 року). У документі зазначається, що відносно жорсткі монетарні умови підтримують попит на інструменти в гривні (депозити та ОВДП), що сприяє стабільності ситуації на валютному ринку. Регулятор зазначає, що чистий попит на безготівкову та готівкову валюту та її чистий продаж НБУ залишилися майже на рівні попереднього місяця.
Середній офіційний курс гривні в листопаді незначно знизився до долара - на 1,1%, а щодо євро - на 0,4%.