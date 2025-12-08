ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Вартість долара і євро знизилася на 2-4 копійки в обмінниках

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 11:40
Вартість долара і євро знизилася на 2-4 копійки в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках зменшився на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Тарас Лєсовий

Курс долара в обмінних пунктах України 8 грудня знизився на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро зменшився на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 грудня середній курс продажу долара знизився на 2 копійки порівняно з 5 грудня і становить 42,35 гривні, курс євро зменшився на 4 копійки - до 49,40 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,80 гривні (-0,03 гривні), євро - по 48,77 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку 5 грудня курс долара курс перебував на рівні 41,98 - 42,02 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 4 грудня курс зріс на 18-80 копійок. Курс євро на міжбанку становив 48,92-48,95 гривень, що на 29 копійок нижче за курс 4 грудня.

Прогноз курсу

На період 8-14 грудня курс долара на міжбанківському ринку прогнозується на рівні 42,2-426 гривень (купівля-продаж), а курс євро - 48,0-49,75 гривень. Такий прогноз надав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

На готівковому ринку банкір прогнозує курс для долара на рівні 42,3-42,8 гривень і 48,0-49,75 гривень для євро.

В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,6-1 гривні та 1-1,3 гривні для євро. "Середні тижневі курсові відхилення будуть у межах 1-1,5% від стартового курсу тижня", - додає банкір.

