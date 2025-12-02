Вартість долара і євро трохи зросла в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 2 грудня підвищився на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також зріс на 4 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 2 грудня середній курс продажу долара підвищився на 3 копійки порівняно з 1 грудня і становить 42,04 гривні, курс євро зріс на 4 копійки - до 49,51 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,57 гривні (+0,03 гривні), євро - по 48,8 гривні (+0,06 гривні).
На міжбанку 2 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,36 - 42,39 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 1 грудня зростання становило 2 копійки.
Національний банк України підвищив курс долара на 2 грудня порівняно з 1 грудня на 8 копійок - до 42,3413 гривень. Курс євро було підвищено на 42 копійки. На 2 грудня вартість європейської валюти встановлено на рівні 49,3149 гривень.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що 1-7 грудня курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 42,2-42,7 гривні, а євро - 48-49,75 гривні. На готівковому ринку експерт очікує майже такі самі показники: 42,3-42,8 гривні за долар і 48-49,75 гривні за євро.
Щоденні коливання курсу, вважає Лєсовий, залишатимуться помірними: до 5-15 копійок на міжбанку, до 10-20 копійок у банках і до 30 копійок в обмінниках.