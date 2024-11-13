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Вартість Bitcoin перевищила позначку в 91 тисячу доларів

Ілюстративне фото: вартість Bitcoin перевищила позначку в 91 тисячу доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вартість криптовалюти Bitcoin продовжує зростати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Ціна складає вже понад 91 тисячу доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як звернуло увагу видання, ціна Bitcoin зросла більш ніж на 30% після перемоги Трампа на виборах 5 листопада, досягнувши рекордної позначки 91 085 доларів.

При цьому за день вартість криптовалюти збільшилася більш ніж на 3%.

Bloomberg пояснило, що такий стрибок пов'язаний з тим, що Трамп пообіцяв створити "дружню" нормативну базу для криптовалют, створити стратегічне сховище Bitcoin і зробити США глобальним центром індустрії.

Але поки що невідомо, чи Трамп виконуватиме разом зі своєю командою такі обіцянки в першу чергу, чи все ж таки він приділить увагу більш важливим питанням - політиці щодо Китаю та економіці США.

Вибори президента США

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, вартість Bitcoin практично щодня оновлює рекорди.

Зокрема, лише кілька днів тому найпопулярніша криптовалюта коштувала 86 тисяч доларів.

Цікаво, що таке зростання спостерігається за два місяці до того, як Трамп офіційно стане президентом США.

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