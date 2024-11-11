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Черговий рекорд. Вартість Bitcoin перевищила 86 тисяч доларів

Понеділок 11 листопада 2024 22:10
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Черговий рекорд. Вартість Bitcoin перевищила 86 тисяч доларів Ілюстративне фото: вартість Bitcoin перевищила 86 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вартість Bitcoin продовжує встановлювати нові рекорди після того, як на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Нині ціна криптовалюти становить понад 86 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як звернуло увагу видання, з моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.

За даними Bloomberg, ціна криптовалюти за сьогодні піднялася на 8,4% до безпрецедентної позначки 86 633 долари. Це найбільший стрибок з того часу, як на наступний день після виборів ціна зросла майже на 10%.

Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.

Перемога Трампа на виборах

Нагадаємо, минулого тижня, незважаючи на прогнози про рівну боротьбу між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, кандидат від республіканців переміг розгромно. Зокрема, він здобув верх у всіх хитких штатах, від яких фактично залежав результат виборів.

Як розповів у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку, перемога Трампа не може прямо вплинути на курс долара в Україні.

За його словами, головним ризиком є те, що один із кандидатів у разі своєї перемоги може скоротити/скасувати допомогу США.

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