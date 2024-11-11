Черговий рекорд. Вартість Bitcoin перевищила 86 тисяч доларів

Вартість Bitcoin продовжує встановлювати нові рекорди після того, як на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Нині ціна криптовалюти становить понад 86 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як звернуло увагу видання, з моменту виборів минулого тижня курс Bitcoin зріс більш ніж на 25%. При цьому практично щодня фіксувалися нові рекорди вартості.

За даними Bloomberg, ціна криптовалюти за сьогодні піднялася на 8,4% до безпрецедентної позначки 86 633 долари. Це найбільший стрибок з того часу, як на наступний день після виборів ціна зросла майже на 10%.

Таке зростання вартості Bitcoin пояснюється тим, що під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Це передбачає створення стратегічного запасу Bitcoin і не лише.