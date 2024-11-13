Вартість Bitcoin перевищила позначку в 91 тисячу доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin продовжує зростати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Ціна складає вже понад 91 тисячу доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як звернуло увагу видання, ціна Bitcoin зросла більш ніж на 30% після перемоги Трампа на виборах 5 листопада, досягнувши рекордної позначки 91 085 доларів.

При цьому за день вартість криптовалюти збільшилася більш ніж на 3%.

Bloomberg пояснило, що такий стрибок пов'язаний з тим, що Трамп пообіцяв створити "дружню" нормативну базу для криптовалют, створити стратегічне сховище Bitcoin і зробити США глобальним центром індустрії.

Але поки що невідомо, чи Трамп виконуватиме разом зі своєю командою такі обіцянки в першу чергу, чи все ж таки він приділить увагу більш важливим питанням - політиці щодо Китаю та економіці США.