Стоимость Bitcoin превысила отметку в 91 тысячу долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Цена составляет уже более 91 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как обратило внимание издание, цена Bitcoin выросла более чем на 30% после победы Трампа на выборах 5 ноября, достигнув рекордной отметки в 91 085 долларов.

При этом за день стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 3 %.

Bloomberg объяснило, что такой скачок связан с тем, что Трамп пообещал создать "дружественную" нормативную базу для криптовалют, создать стратегическое хранилище Bitcoin и сделать США глобальным центром индустрии.

Но пока что неизвестно, будет ли Трамп вместе со своей командой выполнять такие обещания в первую очередь, или все же он уделит внимание более важным вопросам - политике по Китаю и экономике США.