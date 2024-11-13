Стоимость Bitcoin превысила отметку в 91 тысячу долларов
Стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Цена составляет уже более 91 тысячи долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как обратило внимание издание, цена Bitcoin выросла более чем на 30% после победы Трампа на выборах 5 ноября, достигнув рекордной отметки в 91 085 долларов.
При этом за день стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 3 %.
Bloomberg объяснило, что такой скачок связан с тем, что Трамп пообещал создать "дружественную" нормативную базу для криптовалют, создать стратегическое хранилище Bitcoin и сделать США глобальным центром индустрии.
Но пока что неизвестно, будет ли Трамп вместе со своей командой выполнять такие обещания в первую очередь, или все же он уделит внимание более важным вопросам - политике по Китаю и экономике США.
Выборы президента США
Напомним, после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, стоимость Bitcoin практически каждый день обновляет рекорды.
В частности, только несколько дней назад самая популярная криптовалюта стоила 86 тысяч долларов.
Примечательно, что такой рост наблюдается за два месяца до того, как Трамп официально станет президентом США.
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