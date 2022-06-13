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В Варшаву прибыл новый посол Украины, который заменит Дещицу

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 10:40
В Варшаву прибыл новый посол Украины, который заменит Дещицу Фото: новый посол Украины в Польше Василий Зварич (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Александр Белоус

Новый Посол Украины в Польше Василий Зварыч начал свою дипломатическую миссию в Варшаве. Он заменит на этом посту Андрея Дещицу, который работал с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зварича в Facebook.

"Привет из Польши! Мы прибыли полными решимости работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе мы обязательно победим! Спасибо за солидарность и поддержку Украины", - написал он.

Напомним, в начале февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше и назначил Романа Зварича.

Дещица наиболее известен тем, что в 2014 году спел известную песню харьковских футбольных фанатов о Путине.

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