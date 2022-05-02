Варшавский ВУЗ начинает обучение на украинском языке по двум специальностям

Ректор польского университета Collegium Civitas профессор Станислав Моцек заявил, что обучение с украинским языком преподавания вводится для тех, кто из-за войны вынужденно покинул Украину.

"Начинаем адаптативную программу с возможностью учиться на украинском языке на первом курсе для дальнейшего получения образования в Польше теми, кто прибыл сюда из-за российской агрессии в Украине. Молодые люди могут в течение года учиться на украинском, а затем, начиная со второго курса, продолжить получать высшее образование на польском языке по двум направлениям – международные отношения и менеджмент", - заявил Станислав Моцек.

Кроме студентов, университет готов принять также и преподавателей-украинцев из числа беженцев, которые могли бы профессионально преподавать учебные программы по международным отношениям и менеджменту.