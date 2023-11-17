У Варшаві презентували проект відновлення Маріуполя - Mariupol Reborn

Крім Fast Recovery Plan команда Mariupol Reborn працює над розробкою нової стратегії відродження міста з урахуванням економічної та фінансової моделей Маріуполя, що базуватиметься на міжнародному досвіді та європейських експертизах.

"Mariupol Reborn – це не просто проєкт з планування поетапної відбудови нашого міста після деокупації. Це більше, ніж про відродження Маріуполя. Це майданчик обміну досвідом між українськими та європейськими громадами. Це алгоритм дій для всіх громад, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю. В проєктах Mariupol Reborn ми шукаємо кращі рішення і залучаємо провідних експертів. Іншим громадам передається перевірена досвідом європейських міст експертиза у моделюванні міського середовища, урбаністиці, архітектурі, комунальному господарстві та економічному плануванні", - зазначив Вадим Бойченко.

Конференція ReBuild Ukraine і є тим майданчиком для обміну досвідом та напрацюваннями між громадами, щоб знайти кращі рішення повоєнної відбудови України. І в цьому кейсі найкращою формулою є взаємодія влади, бізнесу та міжнародних донорів, розповів директор ГО "Маріуполь.Реборн", керівник напрямку розвитку громад "Метінвест Холдинг" Олександ Вишняков під час виступу в дискусійній панелі AID & MeetUP Development:

"Вже сьогодні ми об‘єднуємо зусилля, які будуть спрямовані на відродження міста. Це влада, в першу чергу, Маріупольська міська Рада, це міжнародні донорські організації, і це великий український бізнес. Компанії SCM та "Метінвест" Ріната Ахметова є головними стратегічними партнерами Mariupol Reborn. Півтора мільйони доларів вже направлено на проєкти відновлення. Це концепція просторового розвитку. Платформи Mariupol Reborn у Львові, Дніпрі, а тепер і у Варшаві. І це про конкретну роботу, бо це фізичні простори, де ведеться робота, де люди працюють, де представлений Маріуполь. І, врешті, це Mariupol Academy, яка об‘єднає міські громади постраждалих міст для обміну досвідом відновлення. Це наш внесок у післявоєнну відбудову України", - додав він.

Нагадаємо, проект Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.