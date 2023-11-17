UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Варшаві презентували проект відновлення Маріуполя - Mariupol Reborn

Фото: проект Mariupol Reborn презентували на міжнародній конференції у Варшаві (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

План швидкого відновлення для безпечного повернення людей до Маріуполя після деокупації розрахований на 18 місяців, за які планують відновити функціонування критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка під час презентації Fast Recovery Plan на міжнародній конференції ReBuild Ukraine powered by Energy.

Крім Fast Recovery Plan команда Mariupol Reborn працює над розробкою нової стратегії відродження міста з урахуванням економічної та фінансової моделей Маріуполя, що базуватиметься на міжнародному досвіді та європейських експертизах.

"Mariupol Reborn – це не просто проєкт з планування поетапної відбудови нашого міста після деокупації. Це більше, ніж про відродження Маріуполя. Це майданчик обміну досвідом між українськими та європейськими громадами. Це алгоритм дій для всіх громад, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю. В проєктах Mariupol Reborn ми шукаємо кращі рішення і залучаємо провідних експертів. Іншим громадам передається перевірена досвідом європейських міст експертиза у моделюванні міського середовища, урбаністиці, архітектурі, комунальному господарстві та економічному плануванні", - зазначив Вадим Бойченко.

Конференція ReBuild Ukraine і є тим майданчиком для обміну досвідом та напрацюваннями між громадами, щоб знайти кращі рішення повоєнної відбудови України. І в цьому кейсі найкращою формулою є взаємодія влади, бізнесу та міжнародних донорів, розповів директор ГО "Маріуполь.Реборн", керівник напрямку розвитку громад "Метінвест Холдинг" Олександ Вишняков під час виступу в дискусійній панелі AID & MeetUP Development:

"Вже сьогодні ми об‘єднуємо зусилля, які будуть спрямовані на відродження міста. Це влада, в першу чергу, Маріупольська міська Рада, це міжнародні донорські організації, і це великий український бізнес. Компанії SCM та "Метінвест" Ріната Ахметова є головними стратегічними партнерами Mariupol Reborn. Півтора мільйони доларів вже направлено на проєкти відновлення. Це концепція просторового розвитку. Платформи Mariupol Reborn у Львові, Дніпрі, а тепер і у Варшаві. І це про конкретну роботу, бо це фізичні простори, де ведеться робота, де люди працюють, де представлений Маріуполь. І, врешті, це Mariupol Academy, яка об‘єднає міські громади постраждалих міст для обміну досвідом відновлення. Це наш внесок у післявоєнну відбудову України", - додав він.

Нагадаємо, проект Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь