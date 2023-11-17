В Варшаве презентовали проект восстановления Мариуполя - Mariupol Reborn

Кроме Fast Recovery Plan, команда Mariupol Reborn работает над разработкой новой стратегии возрождения города с учетом экономической и финансовой моделей Мариуполя, базирующейся на международном опыте и европейских экспертизах.

"Mariupol Reborn - не просто проект по планированию поэтапного восстановления нашего города после деоккупации. Это больше, чем о возрождении Мариуполя. Это площадка обмена опытом между украинскими и европейскими общинами. Это алгоритм действий для всех общин, пострадавших в результате полномасштабного вторжения врага на нашу землю. В проектах Mariupol Reborn мы ищем лучшие решения и привлекаем ведущих экспертов. Другим общинам передается проверенная опытом европейских городов экспертиза в моделировании городской среды, урбанистике, архитектуре, коммунальном хозяйстве и экономическом планировании", - отметил Вадим Бойченко.

Конференция ReBuild Ukraine и является площадкой для обмена опытом и наработками между общинами, чтобы найти лучшие решения послевоенного восстановления Украины. И в этом кейсе лучшей формулой является взаимодействие власти, бизнеса и международных доноров, рассказал директор ОО "Мариуполь.Реборн", руководитель направления развития общин "Метинвест Холдинг" Александр Вишняков, выступая в дискуссионной панели AID & MeetUP Development:

"Уже сегодня мы объединяем усилия, которые будут направлены на возрождение города. Это власть, в первую очередь, Мариупольский городской Совет, это международные донорские организации, и это крупный украинский бизнес. Компании SCM и "Метинвест" Рината Ахметова являются главными стратегическими партнерами Mariupol Reborn - полтора миллиона долларов уже направлены на проекты восстановления - это концепция пространственного развития - платформы Mariupol Reborn во Львове, Днепре, а теперь и в Варшаве - и это о конкретной работе, потому что это физические пространства, где ведется работа, где люди работают, где представлен Мариуполь. И, наконец, это Mariupol Academy, которая объединит городские общины пострадавших городов для обмена опытом восстановления. Это наш вклад в послевоенное восстановление Украины", - добавил он.

Напомним, проект Mariupol Reborn реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова и международных доноров.