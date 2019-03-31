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У Варшаві продовжували роботу виборчої дільниці через високу явку

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 23:51
У Варшаві продовжували роботу виборчої дільниці через високу явку
Фото: виборчу дільницю у Варшаві (twitter.com/ADeshchytsia)

Рішення продовжити роботу дільниці прийняв голова виборчої комісії

У столиці Польщі Варшаві на виборчій дільниці на виборах-2019 продовжували роботу після 20 годин за місцевим часом. Як інформує РБК-Україна, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив кореспондент "Укрінформу" Юрій Банахевич.

Таке рішення прийняв голова дільничної комісії із-за того, що після 20:00 залишалася велика кількість людей, які не встигли проголосувати.

За даними кореспондента, на час планового закриття дільниці в черзі залишалося близько 300 осіб. Всіх людей впустили в дворик українського посольства у Варшаві.

"Голова ДВК прийняв таке рішення, посольство надає максимальне сприяння", - написав Банахевич.

За інформацією посла України в Польщі Андрія Дещиці, на даний момент виборча дільниця у Варшаві закрилася. Свої голоси змогли віддати понад 4600 громадян.

У Варшаві продовжували роботу виборчої дільниці через високу явку

Нагадаємо, українському омбудсмену Людмилі Денисовій за останні сім днів надійшло майже 1 тис. звернень щодо порушення прав виборців.

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