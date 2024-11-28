Варшава запевнила, що місцям поховань українців у Польщі приділять належну увагу, - МЗС

Україна під час переговорів у Варшаві отримала запевнення, що місцям пам'яті українців у Польщі на взаємній основі буде приділена належна увага.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
"Те, що стосується взаємності, це дуже важливе питання. Були останнім часом в інформаційному просторі різні думки з цього приводу. Я хочу ще раз запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення, що місцям пам'яті українців в Польщі буде на взаємній основі приділена абсолютно така сама важлива увага", - зазначив Тихий.
За його словами, домовленість, яка у Варшаві фіналізувалася, взаємна і передбачає, що з польського боку будуть необхідні кроки для гідного вшанування пам'ятних місць українців на території Польщі.
"Будемо дивитися, як будуть виконуватися ці домовленості, ми будемо за цим слідкувати", - додав речник МЗС.
Волинська трагедія сталася 1943 року. Тоді, за даними істориків, польська Армія Крайова та Українська Повстанська Армія влаштували так звані етнічні чистки поляків та українців.
За даними дослідників, на Волині загинуло понад 100 тисяч поляків і 40 тисяч українців.
Зазначимо, що ексгумація жертв Волинської трагедії є одним зі спірних питань між Україною та Польщею. Зокрема, польська влада погрожувала, що якщо ексгумацію не проведуть, то вступ України до ЄС буде заблоковано.
Днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після переговорів із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою розповів, що Україна запевнила, що перешкод для ексгумації немає.
Також вчора повідомлялося, що Інститут національної пам'яті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи у Волинській області вже протягом доби. Для цього потрібен відповідний дозвіл.
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