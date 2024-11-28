Варшава заверила, что местам захоронений украинцев в Польше уделят должное внимание, - МИД

Украина во время переговоров в Варшаве получила заверения, что местам памяти украинцев в Польше на взаимной основе будет уделено должное внимание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"То, что касается взаимности, это очень важный вопрос. Были в последнее время в информационном пространстве разные мнения на этот счет. Я хочу еще раз заверить, что от польской стороны во время переговоров мы получили четкое заверение, что местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание", - отметил Тихий.
По его словам, договоренность, которая в Варшаве финализовалась, взаимна и предполагает, что с польской стороны будут необходимы шаги для достойного чествования памятных мест украинцев на территории Польши.
"Будем смотреть, как будут выполняться эти договоренности, мы будем за этим следить", - добавил спикер МИД.
Волынская трагедия произошла в 1943 году. Тогда, по данным историков, польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили так называемые этнические чистки поляков и украинцев.
По данным исследователей, на Волыни погибли более 100 тысяч поляков и 40 тысяч украинцев.
Отметим, что эксгумация жертв Волынской трагедии является одним из спорных вопросов между Украиной и Польшей. В частности, польские власти угрожали, что если эксгумацию не проведут, то вступление Украины в ЕС будет заблокировано.
На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой рассказал, что Украина заверила, что препятствий для эксгумации нет.
Также вчера сообщалось, что Институт национальной памяти Польши может приступить к эксгумационным работам в Волынской области уже в течение суток. Для этого требуется соответствующее разрешение.
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