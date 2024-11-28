Варшава заверила, что местам захоронений украинцев в Польше уделят должное внимание, - МИД

"То, что касается взаимности, это очень важный вопрос. Были в последнее время в информационном пространстве разные мнения на этот счет. Я хочу еще раз заверить, что от польской стороны во время переговоров мы получили четкое заверение, что местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание", - отметил Тихий.

По его словам, договоренность, которая в Варшаве финализовалась, взаимна и предполагает, что с польской стороны будут необходимы шаги для достойного чествования памятных мест украинцев на территории Польши.

"Будем смотреть, как будут выполняться эти договоренности, мы будем за этим следить", - добавил спикер МИД.