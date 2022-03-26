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Варшава может претендовать на Калининград, который оккупирован Россией, - польский генерал

Фото: бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак (polityka pl)
Автор: Мария Кучерявец

Польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией. И что Польша должна "заявить на нее права".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Dо Rzeczy.

Военный изначально заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". Тогда он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

"Теперь следовало бы попросить за них, как это было раньше за отвоеванные территории. Возможно, стоит спросить об этом Калининградский район, который, по моему мнению, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь обиду на территорию, которую оккупирует Россия", - отметил Скшипчак.

При этом он добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, которые звучат из пропагандистских эфиров каналов Российской Федерации. Он заявил, что его страна стремится к миру, однако в ней достаточно места для того, чтобы похоронить нападавших.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 31-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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