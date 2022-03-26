Варшава може претендувати на Калінінград, який окупований Росією, - польський генерал

Військовий спочатку заявив, що Калінінградська область є територією "під російською окупацією з 1945 року". Тоді він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.

"Тепер варто було б попросити за них, як це було раніше за відвойовані території. Можливо, варто запитати про цей Калінінградський район, який, на мою думку, є частиною території Польщі. Ми маємо право мати образу на територію, яку окупує Росія", - зазначив Скшипчак.

При цьому він додав, що Калінінградський округ не має жодного військового значення.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози, які лунають з пропагандистських ефірів каналів Російської Федерації. Він заявив, що його країна прагне миру, однак в ній достатньо місця для того, аби поховати нападників.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 31-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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