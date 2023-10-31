Чи допустимо російською? Якою мовою можуть говорити школярі та вчителі на перервах

В освітніх закладах Україні мовою спілкування має бути українська. Це стосується як безпосередньо уроків, так і виховної роботи, і перерв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мовного омбудсмена Тараса Кремня в інтерв'ю " Укрінформу ".

Омбудсмен наголошує, що наразі принципово важливо посилити мовні вимоги на всіх рівнях освіти. З його слів, статистика порушень в дошкіллі тягне за собою значно більше потенційних порушень, які можуть трапитися уже в школі, а далі - в університеті.

"Позиція така: освітній процес - це всі види діяльності, які відбуваються на території закладу освіти. Тобто це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва - це теж освітній процес, і там має бути державна мова", - пояснив він.