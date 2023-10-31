Чи допустимо російською? Якою мовою можуть говорити школярі та вчителі на перервах

В освітніх закладах Україні мовою спілкування має бути українська. Це стосується як безпосередньо уроків, так і виховної роботи, і перерв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мовного омбудсмена Тараса Кремня в інтерв'ю "Укрінформу".
Омбудсмен наголошує, що наразі принципово важливо посилити мовні вимоги на всіх рівнях освіти. З його слів, статистика порушень в дошкіллі тягне за собою значно більше потенційних порушень, які можуть трапитися уже в школі, а далі - в університеті.
"Позиція така: освітній процес - це всі види діяльності, які відбуваються на території закладу освіти. Тобто це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва - це теж освітній процес, і там має бути державна мова", - пояснив він.
Також важливість мовного питання в цивільному житті зазначають українські захисники. Так, військовий ЗСУ Павло Вишебаба зауважив, що опанувати державну мову може бути складно та витратно по часу, однак цей процес необхідний для масштабних змін в українському суспільстві.
Тим часом все більше українців, які шукають роботу, складають свої резюме державною мовою. За даними сайту з працевлаштування Work.ua протягом 2022-2023 років кількість вакансій українською мовою зросла з 88% до 95%, водночас частка вакансій, написаних російською, зменшилася з 9% до 3%.