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Допустимо ли по-русски? На каком языке могут говорить школьники и учителя на переменах

Фото: на каком языке говорить на переменах в школе (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

В образовательных учреждениях Украины языком общения должен быть украинский. Это касается как непосредственно уроков, так и воспитательной работы и перерывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Тараса Кремня в интервью "Укринформ".

Омбудсмен отмечает, что принципиально важно ужесточить языковые требования на всех уровнях образования. По его словам, статистика нарушений в дошкольных учреждениях влечет значительно больше потенциальных нарушений, которые могут случиться уже в школе, а дальше - в университете.

"Позиция такова: образовательный процесс - это все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения. То есть это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв - это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", - пояснил он.

Также важность языкового вопроса в гражданской жизни отмечают украинские защитники. Так, военный ВСУ Павел Вышебаба отметил, что овладеть государственным языком может быть сложно и затратно по времени, однако этот процесс необходим для масштабных изменений в украинском обществе.

Между тем все больше ищущих работу украинцев составляют свои резюме на государственном языке. По данным сайта по трудоустройству Work.ua в течение 2022-2023 годов количество вакансий на украинском языке выросло с 88% до 95%, в то же время доля вакансий, написанных на русском, уменьшилась с 9% до 3%.

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