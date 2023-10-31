Допустимо ли по-русски? На каком языке могут говорить школьники и учителя на переменах

В образовательных учреждениях Украины языком общения должен быть украинский. Это касается как непосредственно уроков, так и воспитательной работы и перерывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Тараса Кремня в интервью " Укринформ ".

Омбудсмен отмечает, что принципиально важно ужесточить языковые требования на всех уровнях образования. По его словам, статистика нарушений в дошкольных учреждениях влечет значительно больше потенциальных нарушений, которые могут случиться уже в школе, а дальше - в университете.

"Позиция такова: образовательный процесс - это все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения. То есть это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв - это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", - пояснил он.