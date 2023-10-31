Допустимо ли по-русски? На каком языке могут говорить школьники и учителя на переменах

В образовательных учреждениях Украины языком общения должен быть украинский. Это касается как непосредственно уроков, так и воспитательной работы и перерывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Тараса Кремня в интервью "Укринформ".
Омбудсмен отмечает, что принципиально важно ужесточить языковые требования на всех уровнях образования. По его словам, статистика нарушений в дошкольных учреждениях влечет значительно больше потенциальных нарушений, которые могут случиться уже в школе, а дальше - в университете.
"Позиция такова: образовательный процесс - это все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения. То есть это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв - это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", - пояснил он.
Также важность языкового вопроса в гражданской жизни отмечают украинские защитники. Так, военный ВСУ Павел Вышебаба отметил, что овладеть государственным языком может быть сложно и затратно по времени, однако этот процесс необходим для масштабных изменений в украинском обществе.
Между тем все больше ищущих работу украинцев составляют свои резюме на государственном языке. По данным сайта по трудоустройству Work.ua в течение 2022-2023 годов количество вакансий на украинском языке выросло с 88% до 95%, в то же время доля вакансий, написанных на русском, уменьшилась с 9% до 3%.