Варфоломій у четверту річницю Томосу зустрівся з Порошенком на Фанарі

У четверту річницю Томосу Вселенський патріарх Варфоломій запросив п’ятого президента Петра Порошенка у свою резиденцію на Фанар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Сьогоднішній день справді історичний, чотири роки тому з великої любові Його Всесвятості була створена Українська церква, об’єднавши всі православні церкви України. І сьогодні ми маємо одну об’єднану націю і одну об’єднану церкву. Завтра митрополит Епіфаній проведе різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі", - заявив Порошенко.
Своєю чергою, Варфоломій передав українському народу благословення і привітав з Різдвом Христовим.
"Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч, за українських людей, сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України. Ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає", - сказав Варфоломій.
Порошенко також обговорив із патріархом питання впливу церкви московського патріархату в Україні. Як відомо, нещодавно ПЦУ звернулася до Варфоломія і до предстоятелів інших церков щодо засудження дій РПЦ.
"Ми не можемо допустити зв’язків із церквою країни - агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, де диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога. І якщо Бог з нами, яка різниця хто проти нас. Я думаю, що за ці чотири роки ми пройшли велику відстань, чимало людей приєдналися до нашої церкви. Наша церква відкрита до об’єднання. На мою думку, діяльність нашої церкви, Православної Церкви України є надзвичайно важливою для нашої майбутньої перемоги, не менш важливою, ніж діяльність наших військових, наших волонтерів, наших людей", - наголосив Порошенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що синод Православної церкви України звернувся до патріарха Варфоломія із закликом позбавити главу московського патріарха Кирила престолу.
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