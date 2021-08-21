Варфоломей в Украине. В Киеве провели благодарственную молитву

В Киеве прошла благодарственная молитва (доксология) в Михайловском Златоверхом соборе. Ее провели по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея
Об этом сообщает кореспордент РБК-Украина.
Молитву возглавили Варфоломей и руководитель православной церкви Украины Епифаний.
В ПЦУ это событие считают историческим.
Доксология началась в 10:00. На территорию Михайловского Златоверхого монастыря пропускали через ворота - желающие присоединиться к молитве прошли проверку правоохранителей. С собой требовали взять документы, удостоверяющие личность, а также защитные маски.
Фото: патриарх Варфоломей в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет Божественная литургия, которую возглавит Варфоломей.
Патриарх Варфоломей прибыл в Украину вчера по приглашению президента Владимира Зеленского осуществить визит ко Дню Независимости Украины.