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Варфоломій в Україні. У Києві провели подячну молитву

Автор: Инна Собора

У Києві пройшла подячна молитва (доксологія) у Михайлівському Золотоверхому соборі. Її провели з нагоди прибуття в Україну Вселенського патріарха Варфоломія

Про це повідомляє кореспордент РБК-Україна.

Молитву очолили Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.

В ПЦУ цю подію вважаюють історичною.

Доксологія почалася о 10:00. На територію Михайлівського Золотоверхого монастиря пропускали через браму, охочі приєднатися до молитви пройшли перевірку правоохоронців. Із собою вимагали мати документи, що посвідчують особу, а також захисні маски.

Фото: патріарх Варфоломій в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, у неділю о 09:00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія, яку очолить Варфоломій.

Патріарх Варфоломій прибув в Україну вчора на запрошення президента Володимира Зеленського здійснити візит до Дня незалежності України.

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ПЦУПатріарх Варфоломій