Варфоломій в Україні. У Києві провели подячну молитву

У Києві пройшла подячна молитва (доксологія) у Михайлівському Золотоверхому соборі. Її провели з нагоди прибуття в Україну Вселенського патріарха Варфоломія
Про це повідомляє кореспордент РБК-Україна.
Молитву очолили Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.
В ПЦУ цю подію вважаюють історичною.
Доксологія почалася о 10:00. На територію Михайлівського Золотоверхого монастиря пропускали через браму, охочі приєднатися до молитви пройшли перевірку правоохоронців. Із собою вимагали мати документи, що посвідчують особу, а також захисні маски.
Фото: патріарх Варфоломій в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Нагадаємо, у неділю о 09:00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія, яку очолить Варфоломій.
Патріарх Варфоломій прибув в Україну вчора на запрошення президента Володимира Зеленського здійснити візит до Дня незалежності України.