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Варфоломей прибыл в Киев: подробности его визита

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину прибыл вселенский патриарх Варфоломей. Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу в 10:00 в Михайловском соборе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Лично поприветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства", - написал он.

Встреча с Варфоломеем

Встреча с патриархом состоится завтра в 10:00 в Михайловском соборе.

Также в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.

Варфоломей и томос

В 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года".

По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.

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ПЦУ