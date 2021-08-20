Варфоломей прибыл в Киев: подробности его визита

В Украину прибыл вселенский патриарх Варфоломей. Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу в 10:00 в Михайловском соборе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Лично поприветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства", - написал он.
Встреча с Варфоломеем
Встреча с патриархом состоится завтра в 10:00 в Михайловском соборе.
Также в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.
По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.