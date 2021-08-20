Варфоломій прибув до Києва: подробиці його візиту

"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія. Символічний і важливий візит для нашої держави", - написав він.

Зустріч з Варфоломієм

Зустріч з Патріархом відбудеться завтра о 10:00 в Михайлівському соборі.

Також у неділю о 09: 00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія. Її очолять Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.

Варфоломій І томос

У 2019 року в Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій підспівати сал томос про автокефалію для Православної церкви в Україні. Він назвав це " найважливішою ініціативою г ода ".

За словами Патріарха, це рішення дозволило мільйонам українських православних "вести місцеві церковні справи без залежності від будь-якої іншої церкви". ПЦУ була дана повна автокефалія, і без прохання з її боку Вселенський Патріархат не буде втручатися в її справи.