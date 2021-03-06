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Варфоломей подтвердил визит в Украину: когда приедет патриарх

Автор: Дмитрий Левицкий

Вселенский патриарх Варфоломей сегодня встретился с украинскими народными депутатами в Стамбуле. Во время встречи патриарх подтвердил, что в этом году посетит Украину.

Об этом рассказала на странице в Facebook нардеп Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, патриарх Варфоломей прибудет с официальным визитом на празднование 30-й годовщины независимости Украины. Его пригласил президент Владимир Зеленский.

"Отличные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости - по приглашению Владимира Зеленского", - написала она.

Нардеп добавила, что в последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что визит патриарха Варфоломея в Украину состоится, если эпидемическая ситуация стабилизируется. Визит патриарха в Украину анонсировали еще в 2019 году.

Кроме того, в ноябре 2020 года патриарх Варфоломей на одной из литургий рассказал, что приедет в Украину в августе 2021 года.

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Новости Украины День независимости Украинывизит в Украинупатриарх Варфоломей
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