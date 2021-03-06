Варфоломій підтвердив візит в Україну: коли приїде патріарх

Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні зустрівся з українськими народними депутатами у Стамбулі. Під час зустрічі патріарх підтвердив, що цього року відвідає Україну.
Про це розповіла на сторінці у Facebook нардеп Євгенія Кравчук.
За словами Кравчук, патріарх Варфоломій прибуде з офіційним візитом на святкування 30-ї річниці незалежності України. Його запросив президент Володимир Зеленський.
"Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності - на запрошення Володимира Зеленського", - написала вона.
Нардеп додала, що востаннє патріарх Варфоломій був в Україні у 2008 році.
Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що візит патріарха Варфоломія в Україну відбудеться, якщо епідемічна ситуація стабілізується. Візит патріарха в Україну анонсували ще у 2019 році.
Крім того, у листопаді 2020 року патріарх Варфоломій на одній з літургій розповів, що приїде в Україну в серпні 2021 року.