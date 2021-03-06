RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Варфоломій підтвердив візит в Україну: коли приїде патріарх

Автор: Дмитро Левицький

Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні зустрівся з українськими народними депутатами у Стамбулі. Під час зустрічі патріарх підтвердив, що цього року відвідає Україну.

Про це розповіла на сторінці у Facebook нардеп Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, патріарх Варфоломій прибуде з офіційним візитом на святкування 30-ї річниці незалежності України. Його запросив президент Володимир Зеленський.

"Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності - на запрошення Володимира Зеленського", - написала вона.

Нардеп додала, що востаннє патріарх Варфоломій був в Україні у 2008 році.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що візит патріарха Варфоломія в Україну відбудеться, якщо епідемічна ситуація стабілізується. Візит патріарха в Україну анонсували ще у 2019 році.

Крім того, у листопаді 2020 року патріарх Варфоломій на одній з літургій розповів, що приїде в Україну в серпні 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України День независимости Украинывизит в Украинупатріарх Варфоломій
Читайте також
Авіація, річковий парад і НАТО: як Україна може відзначити 30 років незалежності
Візит Макрона в Україну може відбутися до кінця першого півріччя, - посол
Прогноз погоди