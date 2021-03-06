Варфоломій підтвердив візит в Україну: коли приїде патріарх

Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні зустрівся з українськими народними депутатами у Стамбулі. Під час зустрічі патріарх підтвердив, що цього року відвідає Україну.

Про це розповіла на сторінці у Facebook нардеп Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, патріарх Варфоломій прибуде з офіційним візитом на святкування 30-ї річниці незалежності України. Його запросив президент Володимир Зеленський.

"Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів вселенський патріарх Варфоломій підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності - на запрошення Володимира Зеленського", - написала вона.

Нардеп додала, що востаннє патріарх Варфоломій був в Україні у 2008 році.