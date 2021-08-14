Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софиевском соборе в Киеве: стала известна дата

Действо будет происходить на территории собора в Киеве под открытым небом.

"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятеля-Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9:00.

К молитве приглашают духовенство и всех верующих. В то же время, в ПЦУ предупреждают, что будут применяться меры безопасности и их нужно учесть.

Партиарх прибудет в Киев 21 августа. В 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.