Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві: стала відома дата

Дійство відбуватиметься на території собору в Києві під відкритим небом.

"Відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі - Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - йдеться в повідомленні.

Початок богослужіння о 9:00.

До молитви запрошують духовенство і всіх вірян. Водночас, в ПЦУ попереджають, що будуть застосовуватися заходи безпеки і їх потрібно врахувати.

Партіарх прибуде в Київ 21 серпня. О 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського Патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.