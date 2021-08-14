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Варфоломій та Епіфаній очолять літургію в Софіївському соборі в Києві: стала відома дата

Автор: Инна Собора

Напередодні Дня незалежності в Україну приїде Вселенський Патріарх Варфоломій. Він 22 серпня разом з митрополитом Епіфанієм очолить літургію в Святій Софії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія Зорю.

Дійство відбуватиметься на території собору в Києві під відкритим небом.

"Відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі - Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - йдеться в повідомленні.

Початок богослужіння о 9:00.

До молитви запрошують духовенство і всіх вірян. Водночас, в ПЦУ попереджають, що будуть застосовуватися заходи безпеки і їх потрібно врахувати.

Партіарх прибуде в Київ 21 серпня. О 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського Патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Востаннє патріарх Варфоломій був в Україні у 2008 році.

Нагадаємо, в Офісі президента заявляли, що візит патріарха Варфоломія в Україну відбудеться, якщо епідемічна ситуація стабілізується. Візит патріарха в Україну анонсували ще у 2019 році.

Однак в березні Варфоломій підтвердив намір поїхати в Україну.

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ЄпіфанійПЦУ