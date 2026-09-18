Вантажні перевезення у прифронтових регіонах ризикують зупинитися: заява УМП

Вантажні перевезення у прифронтових регіонах опинилися під загрозою подальшого скорочення через російські удари по залізничній інфраструктурі, дефіцит локомотивів і машиністів та зниження доступності рухомого складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова у колонці для ЦТС.
Для стабілізації ситуації Україні потрібен окремий урядовий план роботи вантажної залізниці на період війни та відновлення.
За його словами, у другому кварталі 2026 року середньодобові обсяги навантаження по системі залізничного транспорту скоротилися на 4% від базового рівня, тоді як на Придніпровській філії УЗ падіння сягнуло 17%.
Каленков наголошує, що для прифронтових регіонів стабільна робота залізниці має значення не лише для логістики, а й для збереження економічної активності.
Якщо підприємства втрачають можливість регулярно відвантажувати продукцію, це створює ризики для роботи заводів, шахт, елеваторів та інших виробництв поблизу фронту.
"Забезпечення перевізної спроможності - це не тільки про транспорт чи логістичні рішення. Це елемент державної політики утримання економічної та демографічної присутності України на територіях, які ми прагнемо зберегти", - зазначив він.
Однією з головних проблем Каленков назвав дефіцит локомотивних бригад. За його даними, у 2026 році щодня близько 30 поїздів не виходять у рейс через нестачу машиністів.
Ще гостріша ситуація з тягою. За даними Міністерства розвитку громад та територій, від початку повномасштабної війни Росія атакувала "Укрзалізницю" 6119 разів, із них понад 1500 атак припали на 2026 рік. Було пошкоджено 508 локомотивів.
Каленков попереджає: за збереження такої динаміки дефіцит локомотивів у вантажних перевезеннях у 2027 році зростатиме. Особливо гостро проблема може проявитися після розблокування портів та відновлення промислового виробництва, коли попит на перевезення почне збільшуватися.
Серед ключових рішень він назвав запуск "залізничного Рамштайну" - міжнародного механізму для залучення фінансування, локомотивів, запчастин і технічної допомоги від партнерів.
"Щоб мати можливість нарощувати експорт завтра, проблему потрібно вирішувати вже сьогодні. Без залучення зовнішніх резервів і ефективної роботи "залізничного Рамштайну" УЗ самостійно не впорається", - підкреслив Каленков.
Окремо він запропонував уряду розробити п’ять напрямів дій: забезпечення локомотивними бригадами та іншими дефіцитними кадрами, відновлення локомотивної тяги, аудит і ремонт вагонного парку, посилення захисту залізничної інфраструктури та створення єдиної системи щоденного моніторингу пропускної спроможності. Така система має відстежувати доступність локомотивів, бригад, вагонів, колій, станцій, прикордонних переходів і портів.
Каленков наголошує, що головне завдання - не допустити ситуації, коли залізниця поступово втратить здатність перевозити необхідні обсяги вантажів, а проблема стане очевидною вже після відновлення попиту на український експорт.
Як повідомлялось раніше, в "Метінвесті" вважають, що подальше підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" в умовах блокади чорноморських портів лише погіршує становище промисловості та самої компанії. Тому Україні потрібен окремий план, у тому числі - міжнародна допомога за принципом "залізничного Рамштайну".