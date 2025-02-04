У вантажівці з піском. Прикордонники затримали групу утікачів з України

На Закарпатті затримали чоловіків, які намагалися виїхати до Угорщини. Вони сховались у вантажівці з піском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

На кордоні з Угорщиною прикордонники, співробітники СБУ та поліції викрили групу чоловіків, які намагалися нелегально виїхати з України, сховавшись у вантажівці.

Під час перевірки "КАМАЗу", що рухався у напрямку державного кордону, правоохоронці виявили під шаром піску спеціально обладнану схованку.

У ній перебували 13 чоловіків із дев’яти різних областей України, які намагалися виїхати за кордон, ухиляючись від мобілізації.

За ризиковану "подорож" кожен із нелегальних пасажирів мав заплатити організаторам від 8 до 10 тисяч доларів.

Водія вантажівки та двох його спільників затримано, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.