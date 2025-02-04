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У вантажівці з піском. Прикордонники затримали групу утікачів з України

Україна, Вівторок 04 лютого 2025 17:10
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У вантажівці з піском. Прикордонники затримали групу утікачів з України Фото: 13 чоловіків намагалися прорватися за кордон (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

На Закарпатті затримали чоловіків, які намагалися виїхати до Угорщини. Вони сховались у вантажівці з піском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

На кордоні з Угорщиною прикордонники, співробітники СБУ та поліції викрили групу чоловіків, які намагалися нелегально виїхати з України, сховавшись у вантажівці.

Під час перевірки "КАМАЗу", що рухався у напрямку державного кордону, правоохоронці виявили під шаром піску спеціально обладнану схованку.

У ній перебували 13 чоловіків із дев’яти різних областей України, які намагалися виїхати за кордон, ухиляючись від мобілізації.

За ризиковану "подорож" кожен із нелегальних пасажирів мав заплатити організаторам від 8 до 10 тисяч доларів.

Водія вантажівки та двох його спільників затримано, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що прикордонники затримали групу ухилянтів. Вони заплатили 400 тисяч гривень за гумовий човен, щоб переплисти річку Тиса.

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