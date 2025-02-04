В грузовике с песком. Пограничники задержали группу беглецов из Украины
На Закарпатье задержали мужчин, которые пытались выехать в Венгрию. Они спрятались в грузовике с песком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
На границе с Венгрией пограничники, сотрудники СБУ и полиции разоблачили группу мужчин, которые пытались нелегально выехать из Украины, спрятавшись в грузовике.
Во время проверки "КАМАЗа", который двигался в направлении государственной границы, правоохранители обнаружили под слоем песка специально оборудованный тайник.
В нем находились 13 мужчин из девяти разных областей Украины, которые пытались выехать за границу, уклоняясь от мобилизации.
За рискованное "путешествие" каждый из нелегальных пассажиров должен был заплатить организаторам от 8 до 10 тысяч долларов.
Водитель грузовика и двое его сообщников задержаны, правоохранители открыли уголовное производство.
Напомним, что пограничники задержали группу уклонистов. Они заплатили 400 тысяч гривен за резиновую лодку, чтобы переплыть реку Тиса.