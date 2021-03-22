Вандализм на могиле Бандеры в Мюнхене: в МВД Баварии пообещали основательное расследование

Глава МВД Баварии Йоахим Геррманн пообещал, что правоохранители приложат все усилия для тщательного расследования уголовного дела насчет нападения вандалов на могилу лидера Организации украинских националистов (ОУН-Б) Степана Бандеры в Мюнхене. Также полиция будет пытаться предотвращать подобные инциденты в будущем.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник по результатам телефонного разговора с Министром внутренних дел Баварии Йоахимом Геррманном и президентом полиции Томасом Гампелем.

Дипломат заявил, что призвал власть и правоохранителей серьезно расследовать нападение вандалов на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в преступлении.

"Глава МВД Баварии Йоахим Геррманн заверил украинцев, что баварское правительство и полиция очень серьезно относятся к дерзкой преступной атаке и приложат все усилия для тщательного расследования уголовного дела, а также предотвращения таких циничных нападений в будущем", - говорится в сообщении.