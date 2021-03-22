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Вандализм на могиле Бандеры в Мюнхене: в МВД Баварии пообещали основательное расследование

Новина українською → Германия, Понедельник 22 марта 2021 13:05
Вандализм на могиле Бандеры в Мюнхене: в МВД Баварии пообещали основательное расследование Фото: могила Степана Бандеры в Мюнхене (twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Андрей Василюк

Глава МВД Баварии Йоахим Геррманн пообещал, что правоохранители приложат все усилия для тщательного расследования уголовного дела насчет нападения вандалов на могилу лидера Организации украинских националистов (ОУН-Б) Степана Бандеры в Мюнхене. Также полиция будет пытаться предотвращать подобные инциденты в будущем.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник по результатам телефонного разговора с Министром внутренних дел Баварии Йоахимом Геррманном и президентом полиции Томасом Гампелем.

Дипломат заявил, что призвал власть и правоохранителей серьезно расследовать нападение вандалов на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в преступлении.

"Глава МВД Баварии Йоахим Геррманн заверил украинцев, что баварское правительство и полиция очень серьезно относятся к дерзкой преступной атаке и приложат все усилия для тщательного расследования уголовного дела, а также предотвращения таких циничных нападений в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта стало известно, что в Мюнхене могила лидера Организации украинских националистов (ОУН-Б) снова подверглась атаке вандалов. Место захоронения облили неизвестным веществом. Андрей Мельник тогда призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.

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