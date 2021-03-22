Вандалізм на могилі Бандери в Мюнхені: у МВС Баварії пообіцяли ґрунтовне розслідування
Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн пообіцяв, що правоохоронці докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи щодо нападу вандалів на могилу провідника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) Степана Бандери у Мюнхені. Також поліція намагатиметься запобігати подібним інцидентам у майбутньому.
Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник за результатами телефонної розмови з Міністром внутрішніх справ Баварії Йоахимом Геррманном та президентом поліції Томасом Гампелем.
Дипломат заявив, що закликав владу і правоохоронців серйозно розслідувати напад вандалів на могилу Степана Бандери, щоб знайти і покарати всіх винних у злочині.
"Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн запевнив українців, що баварський уряд і поліція надзвичайно серйозно ставляться до зухвалої злочинної атаки і докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи, а також запобігання таким цинічним нападам у майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що у Мюнхені могила провідника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) знову зазнала атаки вандалів. Місце поховання облили невідомою речовиною. Андрій Мельник тоді закликав німецьку поліцію знайти й покарати винних.