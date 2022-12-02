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Вандали осквернили будинок українського посла у Ватикані

Новость на русском →
Рим, П'ятниця 02 грудня 2022 22:14
Вандали осквернили будинок українського посла у Ватикані Фото: Папа Римський Франциск та посол України у Ватикані Андрій Юраш (twitter.com/AndriiYurash)
Автор: Константин Широкун

Невідомі проникли до будинку посла України у Ватикані Андрія Юраша та забруднили вхідні двері, сходи та стіни екскрементами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.It.

"Ми не знаємо, хто фізично вчинив вандалізм, але ми можемо уявити, хто замовив усе це", - наголосив Юраш.

На запитання, чи не лягає підозра на Кремль, посол відповів: "Я так думаю, прямо чи опосередковано, це скоординована кампанія та подібних епізодів, що сталися в Європі, близько десяти".

За його словами, заходи безпеки українських диппредставництв буде посилено, поліція обов'язково втрутиться і знайде винних.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, що вибухнув у руках коменданта.

Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою. За словами глави МЗС України, Українські посольства останнім часом 17 разів отримували різні посилки та листи з погрозами, а також вибуховими речовинами.

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