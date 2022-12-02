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Вандалы осквернили дом украинского посла в Ватикане

Новина українською →
Рим, Пятница 02 декабря 2022 22:14
Вандалы осквернили дом украинского посла в Ватикане Фото: Папа Римский Франциск и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш (twitter.com/AndriiYurash)
Автор: Константин Широкун

Неизвестные проникли в дом посла Украины в Ватикане Андрея Юраша и испачкали входную дверь, лестницу и стены экскрементами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.It.

"Мы не знаем, кто физически совершил вандализм, но мы можем представить, кто заказал все это", - отметил Юраш.

На вопрос, не ложится ли подозрение на Кремль, посол ответил: "Я так думаю, прямо или косвенно, это скоординированная кампания и подобных эпизодов, которые произошли в Европе, около десяти".

По его словам, меры безопасности украинских диппредставительств будут усилены, полиция обязательно вмешается и найдет виновных.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой. По слова главы МИД Украины, Украинские посольства за последнее время 17 раз получали различные посылки и письма с угрозами, а также взрывчатыми веществами.

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