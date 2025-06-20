Ванат повторив досягнення топ-рівня: це вдавалося лише 6 легендам УПЛ!

Форвард київського "Динамо" і збірної України Владислав Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Це дозволило йому не лише зробити суттєвий внесок у чемпіонство киян, а й увійти до елітного списку історії УПЛ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику УПЛ.
23-річний нападник став сьомим гравцем в історії, який зумів двічі здобути звання найкращого голеадора УПЛ за підсумками сезону.
Його результат - 17 м’ячів у 28 матчах сезону 2024/25 - став ключовим у тріумфі команди Олександра Шовковського, яка вперше з 2021 року повернула чемпіонський титул до Києва.
У кого ще був такий результат:
Додамо, що у минулому сезоні Ванат забив 21 гол і зробив 9 асистів у 45 матчах, що остаточно закріпило за ним статус одного з лідерів команди. Його стабільна результативність, грамотна гра без м’яча та вміння реалізовувати моменти були критично важливими для титульної кампанії Шовковського.
За даними футбольних експертів, Ванат зберігає інтерес з боку клубів із провідних європейських чемпіонатів.
Зокрема він входить у сферу інтересів клубів Англійської Прем’єр-ліги: "Сандерленд", "Лідс Юнайтед", "Евертон" і "Фулгем".
Також до ширшого списку потенційних покупців входять "Астон Вілла", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасл". Хоча трансфер українця і не в пріоритеті для тренерських штабів цих грандів.
Водночас керівництво "Динамо" нібито не відпустить Владислава в АПЛ за суму меншу, ніж 25 млн євро. Хоча Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість Ваната в межах 11-15 млн євро.
Раніше ми писали про гравців української "молодіжки", які готові грати в АПЛ прямо зараз.
Нагадаємо, що збірна України U-21 з Ванатом у складі нещодавно програла Нідерландам та вилетіла з молодіжного Євро-2025.