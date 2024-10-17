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"Вампір" прикордонників вщент знищив ворожий танк (відео)

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 17:20
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"Вампір" прикордонників вщент знищив ворожий танк (відео) Фото: "Вампір" прикордонників знищив ворожий танк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці бригади "Помста" знищили ворожий танк. Бій відбувся в Луганській області, в районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, важкий бомбер "Вампір" розрядив у ворожий панцерник два боєкомплекти. Той розлетівся вщент так, що одна із запчастин ледь не зачепила дрон українських захисників.

"Цієї ж ночі прикордонники також знищили кілька одиниць автомобільної техніки противника і його укриттів", - додали в прикордонній службі.

Нагадаємо, що "Вампір" це український ударний безпілотник, який був розроблений українською компанією SkyFall.

Наприкінці літа за допомогою них прикордонники бригади "Помста" знищили броньовик "Тигр", чотири військові автомобілі, два склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної у Луганській області.

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