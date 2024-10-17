"Вампир" пограничников полностью уничтожил вражеский танк (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, тяжелый бомбер "Вампир" разрядил во вражеский панцерник два боекомплекта. Тот разлетелся вдребезги так, что одна из запчастей едва не задела дрон украинских защитников.

"Этой же ночью пограничники также уничтожили несколько единиц автомобильной техники противника и его укрытий", - добавили в пограничной службе.