"Вампір-листоноша". Військові показали, як працює "служба доставки" під Вовчанськом

Військовослужбовець бригади "Гарт" на псевдо "Марсель" - старшина в підрозділі. Одним з його обов’язків є пакування посилок для доставлення побратимам на позиції. Однак через напружену ситуацію на Вовчанському напрямку, завезення автівкою провізії, води, медикаментів тощо вкрай ризиковане.

"І тому цю справу доручають дронам. Тут і розкривається універсальність бомбера "Вампір". З таким самим успіхом, як він скидає на голови окупантів боєприпаси, він доправляє нашим хлопцям гостинці", - розповіли прикордонники.

Перед запланованим рейсом "Вампіра" бійці надсилають список своїх потреб. І "Марсель" намагається максимально їх задовольнити. В обов’язковому порядку це хліб, консерви, вода, масло, цукор, чай, грілки. Для додаткової енергії - солодощі. В банний день додаються сухий душ та змінна білизна.

"А ще дрон привозить листи від рідних. Зв’язок з ними у підрозділі тримають постійно. І оскільки на позиціях військовослужбовці спілкуватися зі своїми сім’ями не можуть, з ситуації вийшли саме таким чином. Під час виконання бойових завдань хлопцям дуже важливо знати, як там вдома, прочитати теплі слова підтримки. А рідним дізнатися, що у їхнього захисника все в порядку", - наголосили в прикордонній службі.

Адже зворотний зв'язок також існує - "Вампір" споряджений котушкою з тросом, на кінці якого кріпиться карабін. І до нього можна причепити як лист-віподвідь, так і, наприклад, батареї та павербанки, аби "Марсель" їх підзарядив і повернув назад наступним рейсом.