"Вампир-почтальон". Военные показали, как работает "служба доставки" под Волчанском

Военнослужащий бригады "Гарт" с псевдонимом "Марсель" - старшина в подразделении. Одной из его обязанностей является упаковка посылок для доставки побратимам на позиции. Однако из-за напряженной ситуации на Волчанском направлении, завоз на машине провизии, воды, медикаментов и т.д. крайне рискованный.

"И поэтому это дело поручают дронам. Здесь и раскрывается универсальность бомбера "Вампир". С таким же успехом, как он сбрасывает на головы оккупантов боеприпасы, он доставляет нашим ребятам гостинцы", - рассказали пограничники.

Перед запланированным рейсом "Вампира" бойцы присылают список своих потребностей. И "Марсель" старается максимально их удовлетворить. В обязательном порядке это хлеб, консервы, вода, масло, сахар, чай, грелки. Для дополнительной энергии - сладости. В банный день добавляются сухой душ и сменное белье.

"А еще дрон привозит письма от родных. Связь с ними в подразделении держат постоянно. И поскольку на позициях военнослужащие общаться со своими семьями не могут, из ситуации вышли именно таким образом. Во время выполнения боевых задач ребятам очень важно знать, как там дома, прочитать теплые слова поддержки. А родным узнать, что у их защитника все в порядке", - отметили в пограничной службе.

Ведь обратная связь также существует - "Вампир" снаряжен катушкой с тросом, на конце которого крепится карабин. И к нему можно прицепить как письмо-виподвисть, так и, например, батареи и павербанки, чтобы "Марсель" их подзарядил и вернул обратно следующим рейсом.