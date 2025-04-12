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"Вампір-листоноша". Військові показали, як працює "служба доставки" під Вовчанськом

Вовчанськ, Субота 12 квітня 2025 19:13
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"Вампір-листоноша". Військові показали, як працює "служба доставки" під Вовчанськом Фото: військові показали, як працює "служба доставки" під Вовчанськом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Вовчанському напрямку дрони стали не лише бойовими помічниками, а й "листоношами" для наших бійців. Завдяки бомберам "Вампір", військовослужбовці отримують необхідні речі та листи від рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Військовослужбовець бригади "Гарт" на псевдо "Марсель" - старшина в підрозділі. Одним з його обов’язків є пакування посилок для доставлення побратимам на позиції. Однак через напружену ситуацію на Вовчанському напрямку, завезення автівкою провізії, води, медикаментів тощо вкрай ризиковане.

"І тому цю справу доручають дронам. Тут і розкривається універсальність бомбера "Вампір". З таким самим успіхом, як він скидає на голови окупантів боєприпаси, він доправляє нашим хлопцям гостинці", - розповіли прикордонники.

Перед запланованим рейсом "Вампіра" бійці надсилають список своїх потреб. І "Марсель" намагається максимально їх задовольнити. В обов’язковому порядку це хліб, консерви, вода, масло, цукор, чай, грілки. Для додаткової енергії - солодощі. В банний день додаються сухий душ та змінна білизна.

"А ще дрон привозить листи від рідних. Зв’язок з ними у підрозділі тримають постійно. І оскільки на позиціях військовослужбовці спілкуватися зі своїми сім’ями не можуть, з ситуації вийшли саме таким чином. Під час виконання бойових завдань хлопцям дуже важливо знати, як там вдома, прочитати теплі слова підтримки. А рідним дізнатися, що у їхнього захисника все в порядку", - наголосили в прикордонній службі.

Адже зворотний зв'язок також існує - "Вампір" споряджений котушкою з тросом, на кінці якого кріпиться карабін. І до нього можна причепити як лист-віподвідь, так і, наприклад, батареї та павербанки, аби "Марсель" їх підзарядив і повернув назад наступним рейсом.

Що відомо про "Вампір"

Vampire - це українські дрони, частину деталей яких виготовляють за допомогою 3D-друку, що знижує їхню вартість. "Вампір" - великий гексакоптер, здатний піднімати корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 метрів.

Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.

Нагадаємо, що РБК-Україна показували, як ЗСУ знищують ворога за допомогою FPV-дронів та безпілотника "Вампір".

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