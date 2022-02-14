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Валюты всем хватает. Что происходит на межбанке и как реагирует Нацбанк

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 14:22
Валюты всем хватает. Что происходит на межбанке и как реагирует Нацбанк Фото: курс доллара резко вырос из-за ажиотажа на рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Национальному банку удается балансировать межбанковский валютный рынок после резкого роста курса доллара на открытии торгов в понедельник. Все желающие, несмотря на рост цен, могут купить валюту.

Об этом РБК-Украина рассказал руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "АВАНГАРД" Юрий Крохмаль.

После того, как США сообщили о высоких рисках вторжения РФ в Украину в ближайшие дни, ссылаясь на свои разведданные, на валютный рынок вернулась нервозность, говорит он.

"Уже на выходных наличный рынок отреагировал резким ростом, с 28,10/30 к 28,50/80, а в понедельник аналогичная ситуация произошла на безналичном рынке, когда отрылся межбанк", - отметил Крохмаль.

Негативные настроения из-за рисков вторжения РФ затронули всех без исключения участников валютного рынка. По словам эксперта, это резко изменило баланс спроса и предложения и вынудило НБУ снова выходить на рынок с продажей валюты и гасить появляющуюся панику.

Уже второй раз в текущем году, как отметил собеседник, спрос на валюту на межбанке приобретает ажиотажный характер. Но пока регулятор действует более чем уверенно, считает эксперт.

"Это добавляет оптимизма и дает высокие шансы, что ситуация на валютном рынке останется контролируемой, если конфликт останется на дипломатическом уровне", - говорит Крохмаль.

Первый ажиотаж случился несколько недель назад из-за тех же рисков вторжения РФ. Тогда, равно как и сейчас, на настроения валютного рынка влияла паника. Как поясняли в НБУ, агрессивную покупку валюты в январе демонстрировали преимущественно нерезиденты, которые продавали украинские гособлигации и скупали доллары.

Сравнивать уровень паники сложно, считает Крохмаль. В подобных ситуациях, по его мнению, настроения меняются очень быстро и разнонаправленно, растет волатильность.

"В целом ситуации схожие, но часть нерезидентов уже вышла из украинских бумаг", - объяснил он.

Напомним, межбанковский валютный рынок 14 февраля открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского вторжения. Курс доллара на межбанке вырос на 66 копеек до 28,72 гривен за доллар. Затем курс упал до 28,50-28,55 гривен.

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