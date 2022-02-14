Валюти всім вистачає. Що відбувається на міжбанку і як реагує Нацбанк

Національному банку вдається балансувати міжбанківський валютний ринок після різкого зростання курсу долара на відкритті торгів у понеділок. Усі бажаючі, незважаючи на зростання цін, можуть купити валюту.

Після того, як США повідомили про високі ризики вторгнення РФ в Україну в найближчі дні, посилаючись на свої розвіддані, на валютний ринок повернулася нервозність, говорить він.

"Вже на вихідних готівковий ринок відреагував різким зростанням, з 28,10/30 до 28,50/80, а в понеділок аналогічна ситуація сталася на безготівковому ринку, коли відрився міжбанк", - зазначив Крохмаль.

Негативні настрої через ризики вторгнення РФ торкнулися всіх без винятку учасників валютного ринку. За словами експерта, це різко змінило баланс попиту і пропозиції і змусило НБУ знову виходити на ринок з продажем валюти і гасити паніку, що з'являється.

Вже вдруге в поточному році, як зазначив співрозмовник, попит на валюту на міжбанку набуває ажіотажного характеру. Але поки регулятор діє більш ніж впевнено, вважає експерт.

"Це додає оптимізму і дає високі шанси, що ситуація на валютному ринку залишиться контрольованою, якщо конфлікт залишиться на дипломатичному рівні", - говорить Крохмаль.

Перший ажіотаж трапився кілька тижнів тому через ті ж ризики вторгнення РФ. Тоді, так само як і зараз, на настрої валютного ринку впливала паніка. Як пояснювали в НБУ, агресивну покупку валюти в січні демонстрували переважно нерезиденти, які продавали українські держоблігації і скуповували долари.

Порівнювати рівень паніки складно, вважає Крохмаль. У подібних ситуаціях, на його думку, настрої змінюються дуже швидко і різноспрямовано, зростає волатильність.

"В цілому ситуації схожі, але частина нерезидентів вже вийшла з українських паперів", - пояснив він.