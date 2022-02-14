Валюти всім вистачає. Що відбувається на міжбанку і як реагує Нацбанк
Національному банку вдається балансувати міжбанківський валютний ринок після різкого зростання курсу долара на відкритті торгів у понеділок. Усі бажаючі, незважаючи на зростання цін, можуть купити валюту.
Про це РБК-Україна розповів керівник служби продажів казначейських продуктів Банку "АВАНГАРД" Юрій Крохмаль.
Після того, як США повідомили про високі ризики вторгнення РФ в Україну в найближчі дні, посилаючись на свої розвіддані, на валютний ринок повернулася нервозність, говорить він.
"Вже на вихідних готівковий ринок відреагував різким зростанням, з 28,10/30 до 28,50/80, а в понеділок аналогічна ситуація сталася на безготівковому ринку, коли відрився міжбанк", - зазначив Крохмаль.
Негативні настрої через ризики вторгнення РФ торкнулися всіх без винятку учасників валютного ринку. За словами експерта, це різко змінило баланс попиту і пропозиції і змусило НБУ знову виходити на ринок з продажем валюти і гасити паніку, що з'являється.
Вже вдруге в поточному році, як зазначив співрозмовник, попит на валюту на міжбанку набуває ажіотажного характеру. Але поки регулятор діє більш ніж впевнено, вважає експерт.
"Це додає оптимізму і дає високі шанси, що ситуація на валютному ринку залишиться контрольованою, якщо конфлікт залишиться на дипломатичному рівні", - говорить Крохмаль.
Перший ажіотаж трапився кілька тижнів тому через ті ж ризики вторгнення РФ. Тоді, так само як і зараз, на настрої валютного ринку впливала паніка. Як пояснювали в НБУ, агресивну покупку валюти в січні демонстрували переважно нерезиденти, які продавали українські держоблігації і скуповували долари.
Порівнювати рівень паніки складно, вважає Крохмаль. У подібних ситуаціях, на його думку, настрої змінюються дуже швидко і різноспрямовано, зростає волатильність.
"В цілому ситуації схожі, але частина нерезидентів вже вийшла з українських паперів", - пояснив він.
Нагадавши, міжбанківський валютний ринок 14 лютого відкрився рекордним стрибком курсу долара через загрозу російського вторгнення. Курс долара на міжбанку виріс на 66 копійок до 28,72 гривень за долар. Потім курс впав до 28,50-28,55 гривень.