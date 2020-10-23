ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Валютный риск для украинских банков вырос до рекордных уровней

Киев, Пятница 23 октября 2020 15:42
Валютный риск для украинских банков вырос до рекордных уровней
Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ключевым риском для кредитных менеджеров украинских банков в III квартале 2020 года оказался валютный - почти 40% банков отметили его рост. Таких высоких значений валютный риск достигал лишь в момент введения карантинных ограничений и в кризисном 2014 году.

Об этом говорится в "Опросе об условиях банковского кредитования" Национального банка Украины за IV квартал 2020 года.

Валютный риск для украинских банков вырос до рекордных уровней

По данным опроса, на рост кредитного риска указала лишь треть банков. Процентный риск и риск ликвидности, по мнению банков, снизились.

"Банки ожидают повышения валютного риска в следующем квартале. Ожидания реализации других рисков умеренные", - говорится в документе.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам НБУ. Данные отчет содержит оценку состояния банковского кредитного рынка в III квартале и ожидания на IV квартал 2020 года.

Напомним, украинские банки ожидали, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся, в то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Национальный банк Украиныбанкикредит

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь