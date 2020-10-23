Валютный риск для украинских банков вырос до рекордных уровней

Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ключевым риском для кредитных менеджеров украинских банков в III квартале 2020 года оказался валютный - почти 40% банков отметили его рост. Таких высоких значений валютный риск достигал лишь в момент введения карантинных ограничений и в кризисном 2014 году.

Об этом говорится в "Опросе об условиях банковского кредитования" Национального банка Украины за IV квартал 2020 года.

По данным опроса, на рост кредитного риска указала лишь треть банков. Процентный риск и риск ликвидности, по мнению банков, снизились.

"Банки ожидают повышения валютного риска в следующем квартале. Ожидания реализации других рисков умеренные", - говорится в документе.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков. Ответы дали все респонденты, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам НБУ. Данные отчет содержит оценку состояния банковского кредитного рынка в III квартале и ожидания на IV квартал 2020 года.

Напомним, украинские банки ожидали, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся, в то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.