Валютные кредиты, большая приватизация и оборонка. Что Рада будет рассматривать на этой неделе

Как отметил Корниенко, в это непростое для страны время, когда у нас два фронта: на Востоке и пандемия коронавируса внутри страны, парламент должен работать.

"Это позиция партии "Слуга народа" и мы будем ее последовательно отстаивать. Парламент должен выполнять те задачи, которые поставил перед ним украинский народ", - сказал он.

В отношении ситуации на Донбассе - Корниенко отметил агрессивную риторику со стороны российских чиновников и стягивание войск к украинским границам. По его словам, идет нагнетание ситуации, однако у Украины есть мощная коалиция международной поддержки.

"Это вызов для нашей армии, экономики, обороноспособности, системы государственной власти. В то же время надо понимать, что Украина - мирная страна, и не будет нападать первая. Другого пути, кроме политико-дипломатического решения конфликта, мы не видим", - добавил он.

Учитывая такую ситуацию, на очередных заседаниях депутаты будут работать дальше над земельной реформой - правками к законопроекту №2194. Речь идет о передаче земли в собственность территориальных общин. После успешной реформы децентрализации, людям надо дать ресурс для увеличения своих бюджетов. И этим ресурсом является земля, которую надо передать, отмечают в "Слуге народа".

Вместе с тем на внеочередных заседаниях депутаты возьмутся за пакет законов, срочного принятия которых требует страна. 153 необходимых подписей за проведение внеочередного заседания Верховной рады во вторник, 13 апреля, уже собрано.

Так, депутаты планируют рассмотреть законопроект о совершенствовании процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и ЕС (№4210). Его принятие будет способствовать внедрению комплексного подхода и оптимизации процессов планирования в сферах национальной безопасности и обороны. Это важно особенно в условиях агрессии со стороны РФ.

Среди важных вопросов - нормировать прохождение военного погребального ритуала (№4636-1). Это позволит организовывать достойный похороны защитникам, которые погибли на фронте - со всеми воинскими почестями в каждом областном центре.

Также планируют разблокировать большую приватизацию, которую перед тем заблокировала одна из партий своим постановлением. Это нужно для того, чтобы Украина могла объявлять торги и наполнять бюджет.

Будут решать депутаты, и как выпускникам этого года сдавать ВНО (№5014).

Сейчас предлагают освободить тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы, от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации. Корниенко отметил, что в прошлом году была такая же практика, и это позволило на 15% уменьшить загруженность центров оценивания знаний, что крайне важно в период пандемии.

На повестке дня депутатов также законопроект №4475. Он позволит защитить украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредиторов. Председатель партии напомнил, что как раз 21 апреля истекает мораторий на взыскание задолженности с валютных заемщиков, поэтому эту ситуацию нужно исправить срочно.

В отношении часа вопросов к правительству, решили заслушать главу Минздрава Максима Степанова. Он должен предоставить информацию совершенствования национального плана вакцинации, который происходит с дополнительными вакцинами, что делают для того, чтобы увеличить доверие людей к вакцинации.