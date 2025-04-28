Валютний ринок України та світові торгові війни: НБУ спрогнозував наслідки

Як зазначається в повідомленні, поліпшення ситуації на валютному ринку й активізація надходжень зовнішньої допомоги забезпечили зростання міжнародних резервів України до 42,4 млрд доларів за підсумками березня.

Очікується, що цього року України отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans.

"Отже, резерви залишатимуться на високому рівні, а НБУ і надалі забезпечуватиме стійку ситуацію на валютному ринку шляхом компенсації дефіциту валюти в приватному секторі та згладжування надмірних курсових коливань", - заявили в НБУ.

Торгові війни

Як зазначили в НБУ, загострення торговельних протистоянь у світі на початку квітня не мало суттєвого впливу на українську економіку чи валютний ринок. Прямі втрати від запровадження 10% мита з боку США очікуються незначними, адже експорт до США становить лише 2,2% загального експорту українських товарів.

"Крім того, ураховуючи невисокий рівень тарифного навантаження порівняно з іншими країнами, можна очікувати збереження конкуретоспроможності на американському ринку української продукції, зокрема й металургії",- йдеться в повідомленні.

За оцінкою НБУ, непрямі втрати України від торговельних війн можуть бути пов’язані з можливим звуженням сукупного попиту в світі, однак наразі цей ефект не реалізувався, тоді як нафта в очікуванні охолодження світової економіки вже подешевшала, що створює додатковий імпульс для зниження інфляції.